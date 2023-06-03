Hubble, denizanası galaksisinin "kozmik dokunaçlarını" yakaladı
Emektar uzay teleskobu Hubble, JW39 adlı denizanası galaksisini görüntüledi.
NASA'nın geçen hafta yayımladığı fotoğraf, galaksinin "kozmik dokunaçlarının" çarpıcı ayrıntılarını gözler önüne serdi.
JW39, Dünya'dan yaklaşık 900 milyon ışık yılı uzakta, Berenices'in Saçı Takımyıldızı'nda yer alıyor. JW39, dokunaca benzeyen uzantılarıyla biliniyor. Galaksinin merkezinde, tıpkı Samanyolu Galaksisi gibi süper kütleli bir kara delik mevcut.
GALAKSİLERİN ARASINDAKİ ALAN SICAK PLAZMAYLA DOLUYOR
Independent Türkçe'ye göre NASA uzmanları, JW39'un "gaddarca düşman" bir galaksi kümesine sürüklendiğini bildirdi. Galaksi kümelerinin üyeleri, genellikle çevrelerindeki daha büyük galaksilerin kütleçekim kuvvetiyle bozulup şekilden şekle girebiliyor. Kümedeki galaksilerin arasındaki alan da aşırı sıcak plazmayla doluyor. Bu plazma küme içi ortam olarak da biliniyor.
Space jellyfish! ??— Hubble (@NASAHubble) May 26, 2023
This "jellyfish galaxy" JW39 is about 900 million light-years away. It earned this nickname because of the galaxy's trailing tendrils of star formation that stretch away from JW39's central disk.
Explore more: https://t.co/BeJhPbPQ3v pic.twitter.com/qrCbLR5jDR
Plazma içinde hareket eden galaksiler, güçlü bir akıntıya karşı yüzen yüzücülere benzetiliyor. Bu plazma yeterince güçlüyse, galaksilerin kütleçekimini kırıp onları gaz ve tozdan arındırıyor. Böylece dokunaç benzeri yapılar meydana geliyor. Bu kozmik bileşenler olmazsa galaksilerde yeni yıldızlar doğmuyor.
ESA ve NASA'nın yönetimindeki Hubble Uzay Teleskobu, 33 yılını yeni galaksileri keşfetmek ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin çarpıcı anlarını kaydetmekle geçirdi.
NASA'ya göre teleskop şimdiye kadar yaklaşık 50 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyon kez gözlem yaptı.
1990'da uzay mekiği Discovery aracılığıyla fırlatılan teleskop, adını Astronom Edwin Hubble'dan alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası için 'Müthiş Türk kızı' geçecek iddiası
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Avrupa Seks Şampiyonası tarihi belli oldu
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- Koç Ailesi'nden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baskı!
- Erdoğan'dan Mehmet Barlas için taziye mesajı
- Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
- 'Yüzlerce Mehmet Şimşek olsa bile...'
- İnek Bayramı'na baskı ve tehditle iptal