İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu
İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Tören sonrası halat çekme yarışması fotoğraf sergisi gibi etkinlikler ile sürerken protokol üyeleri İzmir Körfezi’ne deniz şehitleri anısına üzerinde denizci çapası görselinin yer aldığı çelenk attı.
İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, İzmir Liman Başkanlığı’nca düzenlenen çelenk töreniyle başladı.
İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, İzmir Liman Başkanlığı’nca İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda bugün düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Necati Koray Salar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve denizcilik öğrencileri katıldı.
Hakan Atalan ve denizcilik öğrencileri Atatürk Anıtı’na çelenk bırakırken deniz şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri ile öğrenciler, İzmir Liman Başkanlığı Denizci Evi önünde halat çekme yarışması yaptı, daha sonra da hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.
Etkinlikler, protokol üyelerinin İzmir Körfezi’ne deniz şehitleri anısına üzerinde denizci çapası görselinin yer aldığı çelenk atmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Liman Başkanvekili Ünal Hakan Atalan, kırmızı renkli çelengi vapurdan denize attı.
Düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyunca devam edecek olan kutlamalar, akşam saatlerinde düzenlenecek olan kokteyle son bulacak.
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