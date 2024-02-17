İzmir’de depoda bin 726 litre sahte alkol ele geçirildi
İzmir’in Konak ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri, yüklü miktarda sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir depoda sahte alkol bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimatın ardından adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, bin 1726 litre sahte alkol ve sahte ürün etiketleri ele geçirdi.
Olayla ilgili S.A. adlı bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem uygulandı.
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