İktidar, iki yıldır İzmirli depremzedelerin sorunlarını görmezden geliyor

20 Mart 2022 Pazar, 04:00

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Evleri yıkılan ve ağır hasar alan 80 bin yurttaş mağdur oldu. İktidar, İzmir depreminde evleri yıkılan depremzedelere para karşılığı ev yaptı. TOKİ’nin inşa ettiği evler anahtar teslim tamamlanacaktı. Ama öyle olmadı. Konutlarda 22 ayrı kusur çıktı. Binalarda elektrik ve su bağlı değil, asansör çalışmıyor. Kolonlar ve duvarlarda yarıklar oluştu.

"CUMHUR" HALKI UNUTTU

Sorunları 17 aydır süren İzmirli depremzedeler, çözüm için siyasi partilerin kapısını çaldı. İzmir Depremzedeleri Derneği (İZDEDA) söz konusu partilerin 28 milletvekilini tek tek aradı. Partilerin il başkanlarının aynı masada toplanıp çözüm üretmesi için çağrı yaptı. Ancak, İZDEDA’nın, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği toplantıya, sadece CHP milletvekilleri Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel katıldı. Cumhur İttifakı partileri depremzedelerin “yardım talebine” kulak vermedi.

Çözüm masası toplantısına sadece CHP milletvekilleri ve İzmirli depremzedeler katıldı.

KREDİ SORUNU SÜRÜYOR

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Siyasi parti temsilcilerine davet gönderdik ama sadece CHP geldi. Depremzede gerçeğinde siyaset yapmadıklarını söylediler ama depremzedelerin yapmış olduğu toplantıya katılmadılar. Gelen temsilcilere, sıkıntılarımızı anlattık” diye konuştu.

SORUMLULUKTAN KAÇTILAR

Cumhur İttifakı’nın vekillerinin sorumluluktan kaçtığını belirten CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “Hükümetin elinde Çevre Bakanlığı olduğu için bu problemi çözecek olan tek yetkili makam Cumhurbaşkanı ve bakanlık. Büyükşehirimizin yapmak istediğini ise bakanlık elinden geldiğince törpülemekte ve engellemekte. İzmir’e şaşı baktıkları gibi bu deprem konusunda da şaşı ve kör bakmaktadır iktidar” ifadelerini kullandı.