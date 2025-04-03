İzmir'de derede erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

İzmir'de derede erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:56

İzmir'de Kahramanlar Mahallesi'ndeki suda bir erkeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

 

 


Etiketler: #İzmir #erkek cesedi

İlgili Haberler

Aranıyordu: Atatürk Barajı'nda kaybolan kişinin cesedi bulundu

Aranıyordu: Atatürk Barajı'nda kaybolan kişinin cesedi bulundu
Jandarma personeli ile kız arkadaşının sahilde cesedi bulundu!

Jandarma personeli ile kız arkadaşının sahilde cesedi bulundu!
Cesedi yakılan Afgan işçiyle ilgili davada yeni gelişme: Reddihakim itirazı reddedildi

Cesedi yakılan Afgan işçiyle ilgili davada yeni gelişme: Reddihakim itirazı reddedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler