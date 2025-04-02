Jandarma personeli ile kız arkadaşının sahilde cesedi bulundu!
Hatay'da jandarma komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan’ın sahilde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahil kesimde Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan (29) ve kız arkadaşı Betül Avan'ın (24) cansız bedeni sahilde ölü bulundu.
Silah seslerini duyan sahildeki yurttaşlar, biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #cansız beden #hatay #kız arkadaş #Jandarma
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