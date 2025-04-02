Aranıyordu: Atatürk Barajı'nda kaybolan kişinin cesedi bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 gün önce arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken kaybolan kişinin cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Belören köyü civarında kaybolan Hasan Yılmaz'ı (34) arama çalışmaları sürdürüldü.
Malatya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, göletin 19 metre derinliğinde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 38 kişilik ekiple yapıldığını anlattı.
Belören köyü muhtarı Mehmet Adalı ise ekiplerin geniş bir alanda Hasan Yılmaz'ı aradığını ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Atatürk Baraj Göleti'ne 31 Mart'ta iki arkadaşıyla piknik yapmak ve balık tutmaya giden Hasan Yılmaz, tekneyle ağ dağıtırken geri dönmemiş, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti.
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