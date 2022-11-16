İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:18

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı adı altında yurttaşlara yüksek faizle borç veren, bu şekilde 330 kişiden 6 milyon lira kazanç sağlayan tefecilere, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda;

15 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda,

15 mağdurlar adına düzenlenmiş senet,

37 icra ödeme-tahsil dekontu,

6 icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi,

2 noter makbuzu,

15 bin dolar,

8 bin lira,

22 kutu SİM kart,

5 laptop,

10 farklı firmalara ait kaşe,

65 irsaliye,

60 fatura,

2 başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküleri,

1 tediye makbuzu,

1 boş envanter defteri,

1 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak,

2 ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü bildirildi.