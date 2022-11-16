İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

İzmir'de kömür satışı adı altında yurttaşlara yüksek faizle borç verip, senet imzalatan, sahte engelli raporu alıp kamuyu zarara uğratan, doktorların imzasını usulsüz kullanan ve sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren toplam 28 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:18
İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı adı altında yurttaşlara yüksek faizle borç veren, bu şekilde 330 kişiden 6 milyon lira kazanç sağlayan tefecilere, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda;

  • 15 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda,
  • 15 mağdurlar adına düzenlenmiş senet,
  • 37 icra ödeme-tahsil dekontu,
  • 6 icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi,
  • 2 noter makbuzu,
  • 15 bin dolar,
  • 8 bin lira,
  • 22 kutu SİM kart,
  • 5 laptop,
  • 10 farklı firmalara ait kaşe,
  • 65 irsaliye,
  • 60 fatura,
  • 2 başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküleri,
  • 1 tediye makbuzu,
  • 1 boş envanter defteri,
  • 1 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak,
  • 2 ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü bildirildi.


İzmir dolandırıcılık dolandırıcı

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