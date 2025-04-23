İzmir'de duygulandıran anlar... Öğrencilerden, hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' sürprizi

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:17

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:20

Konak Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için özel kutlama etkinliği düzenledi.

Etkinlik, hastane bahçesinde motorize yunus timlerinin gösterisiyle başladı. Çocuklar gösteriyi ilgi gösterdi. Ardından da hastanenin kreşinde eğitim gören çocuklar, dans gösterisi sergiledi.

Programda ilkokul öğrencilerinin zeybek ve dans gösterileri de ilgi beğeniyle izlendi. Etkinlik boyunca hastanedeki çocuklar, palyaçolarla eğlenceli vakit geçirirken, gönüllüler ve polis ekipleri de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Hastanede öğretmenlik yapan sınıf öğretmeni Nezih Yaşar Bor'un yazdığı şiiri, 6 aydır lösemi tedavisi gören öğrencisi Nevzat Efe Susam'ın (12) okuduğu anlar, izleyicileri duygulandırdı.

Etkinlikle hem bayram coşkusu hastane koridorlarına taşındı, hem de tedavi gören çocuklara moral verildi.

'ÇOK EĞLENCELİ BİR GÜN OLDU'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konuşma yapan Nevzat Efe Susam, hastanedeki arkadaşlarına, öğretmenlerine, doktorlara ve misafir gelenlerin karşısında konuştuğu için çok heyecanlandığını söyleyerek, "Mutlu ve heyecanlıydım. Benim için çok eğlenceli bir gün oldu. En çok polis ekiplerin gösterisinde etkilendim ve heyecanlandım" dedi.

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocukların ne kadar değerli olduğunu ve ülkenin yarınlarının da onların omuzlarında yükseleceğini yeniden hatırlattığını söyledi. Orbatu, çocukların bayramını kutladı.

Konak Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Tevfik Hepdağçen (6) da "Dans gösterisi sergiledim. Çok heyecanlı ve mutluydum. Buradaki arkadaşlarımın da beni alkışlayıp, gösterimi beğenmesi de beni çok mutlu etti" diye konuştu.