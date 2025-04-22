İzmir'de IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İzmir'de silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:46

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve terör örgütüne fon topladığı belirlenen 12'si Suriyeli 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 milyon 361 bin lira, bir miktar altın ve dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #İzmir

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