İzmir'de erkek vahşeti: Boşanmak üzere olduğu kadını katledip, intihar etti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Hüsamettin Göktaş (40), boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı (32) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İzmir'de erkek vahşeti: Boşanmak üzere olduğu kadını katledip, intihar etti!
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:27

Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında, saat 14.30 sıralarında mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü.

Burada Hüsamettin Göktaş, üzerinde taşıdığı tabancayla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti. Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #Cinayet

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