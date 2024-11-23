İzmir’de ev sahibi dehşeti! 'Kedinizi atın' diyip kiracı çifti çivili sopalarla darp etti

İzmir Karabağlar ilçesinde kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, kiracı çiftin evini çivili sopalarla bastı. Kiracı çift, torunlarının gözleri önünde darp edilirken, dehşet anları kameralara yansıdı.

İzmir’de ev sahibi dehşeti! 'Kedinizi atın' diyip kiracı çifti çivili sopalarla darp etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:48

Gaziantep’te yaşayan Nermin ve Çetin Devecioğlu çifti, 2024 Haziran ayında memleketi İzmir’e taşındı. Karabağlar Bozyaka Mahallesi’nde emlakçı vasıtasıyla aylık 14 bin TL’ye ev tutan çiftin birde “Leo” isimli bir kedisi vardı. Çift eve taşındı, bir müddet sonrada üst katta oturan ev sahibi kapıya dayandı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler