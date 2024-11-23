İzmir’de ev sahibi dehşeti! 'Kedinizi atın' diyip kiracı çifti çivili sopalarla darp etti

Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:48

Güncelleme: 23.11.2024 - 12:49

Gaziantep’te yaşayan Nermin ve Çetin Devecioğlu çifti, 2024 Haziran ayında memleketi İzmir’e taşındı. Karabağlar Bozyaka Mahallesi’nde emlakçı vasıtasıyla aylık 14 bin TL’ye ev tutan çiftin birde “Leo” isimli bir kedisi vardı. Çift eve taşındı, bir müddet sonrada üst katta oturan ev sahibi kapıya dayandı.