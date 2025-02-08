İzmir'de eve baskın: Kenevir yetiştirmek için odasına sera kurmuş!

İzmir'in Konak ilçesinde kenevir yetiştirmek için evinin bir odasına sera kurduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İzmir'de eve baskın: Kenevir yetiştirmek için odasına sera kurmuş!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:13

İlçe Emniyet Müdürlü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, bir odada led aydınlatma ve kapalı havalandırma sistemi olan sera düzeneğinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

TUTUKLANDI

Yapılan aramada 6 tabanca, 100 mermi, 55 gram esrar, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirmek için kullanılan malzemeler, 196 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Kenevir #Hint keneviri

İlgili Haberler

Bağımlılar, çuval çuval ’endüstriyel kenevir’ çalıyordu: Etkisiz çıkınca vazgeçtiler

Bağımlılar, çuval çuval ’endüstriyel kenevir’ çalıyordu: Etkisiz çıkınca vazgeçtiler
Kenevir köküne kattıkları gübre öldürdü!

Kenevir köküne kattıkları gübre öldürdü!
Bursa’da özel tasarım uyuşturucu fabrikasına operasyon! 1500 kök kenevir ele geçirildi

Bursa’da özel tasarım uyuşturucu fabrikasına operasyon! 1500 kök kenevir ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler