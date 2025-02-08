İzmir'de eve baskın: Kenevir yetiştirmek için odasına sera kurmuş!
İzmir'in Konak ilçesinde kenevir yetiştirmek için evinin bir odasına sera kurduğu belirlenen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, bir odada led aydınlatma ve kapalı havalandırma sistemi olan sera düzeneğinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
TUTUKLANDI
Yapılan aramada 6 tabanca, 100 mermi, 55 gram esrar, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirmek için kullanılan malzemeler, 196 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Kenevir #Hint keneviri
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