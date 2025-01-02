Kenevir köküne kattıkları gübre öldürdü!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 02.01.2025 - 15:47

Olay, New York eyaletinin Rochester bölgesinde, iki kişinin, marihuana köklerini büyütmek için yarasa dışkısı (guano) kullanmaları sonucu meydana geldi.

Indy100'de yer alan habere göre, maktüllerden biri 59 yaşında ve amfizemden muzdaripti, aynı zamanda hayatı boyunca sigara ve kenevir içmişti. Aylardır nefes almakta zorlanmasının yanı sıra önemli ölçüde de kilo kaybetmişti.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorlar, gırtlağında bir kitle tespit etti. Başlangıçta bunun kanser olduğu düşünülse de yapılan incelemeler, kitlenin aslında histoplazmoza bağlı olduğunu ortaya koydu. Doktorların tüm çabalarına rağmen adam kısa süre içinde hayatını kaybetti.

İkinci kişi ise 64 yaşındaydı ve yalnızca bir ay içinde yaklaşık 15,8 kilogram kaybetmişti. Hayatı boyunca tütün ve kenevir kullanan, düzenli alkol tüketen adam yemek yemek konusunda zorluk çekiyordu.

İKİ FARKLI YERDEN TEMİN EDİLMİŞ

Medyadan derlenen bilgilere göre iki arkadaş, bitkilerine iki farklı kaynaktan yarasa guanosu ekledi. Biri çevrim içi olarak satın alınmış, diğeri ise bir çatı katındaki yarasa yuvasından toplanmıştı.

Dışkılardan birinde (ya da her ikisinde de) Histoplasma capsulatum bulunması nedeniyle, adamlar bilinmeyen bir süre boyunca bu sporları soludu. Zaten zayıf olan sağlık durumları nedeniyle bu enfeksiyon, her ikisinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

SAĞLIK NOTU

Uzmanlara göre, yarasa guanosu, yüksek besin içeriği sayesinde bitkiler için adeta bir süper gıda olarak işlev görebilir. Ancak, bu gübre aynı zamanda yarasa dışkısında bulunan ve 'Histoplasma capsulatum' adlı bir mantarın zararlı sporlarını da barındırabilir. Bu sporlar, histoplazmoz adı verilen bir akciğer enfeksiyonuna yol açabilir.

Histoplasma enfeksiyonları nispeten nadirdir. Histoplasma capsulatum mantarına maruz kalanların yalnızca yaklaşık yüzde 1’inin histoplazma enfeksiyonu geliştirdiği düşünülmektedir. Bu enfeksiyonu geliştirenlerin ise yaklaşık yüzde 5’i hayatını kaybeder.