İzmir'de evli olduğu kadını bıçakla katleden erkek tutuklandı

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde evli olduğu Nurel T.'yi (61) bıçakla yaralayıp öldüren Ş.T. (69) isimli erkek, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Nurel T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

AA
20 Mayıs 2022 Cuma, 17:35
İzmir'de evli olduğu kadını bıçakla katleden erkek tutuklandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında 61 yaşındaki Nurel T'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle önceki gözaltına alınan Ş.T'nin (69) emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Maktul Nurel T.'nin bir süre önce eşiyle yaşadığı evden ayrılarak, kızıyla olay yerine yakın bir apartmana taşındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) evli olduğu Nurel T.'yi (61) bıçakla yaralamıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurel T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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