İzmir'de evli olduğu kadını bıçakla katleden erkek tutuklandı
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde evli olduğu Nurel T.'yi (61) bıçakla yaralayıp öldüren Ş.T. (69) isimli erkek, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Nurel T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında 61 yaşındaki Nurel T'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle önceki gözaltına alınan Ş.T'nin (69) emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Maktul Nurel T.'nin bir süre önce eşiyle yaşadığı evden ayrılarak, kızıyla olay yerine yakın bir apartmana taşındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) evli olduğu Nurel T.'yi (61) bıçakla yaralamıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurel T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz için kritik karar
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı