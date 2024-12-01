İzmir'de facia: Bindiği asansörün kabini düştü, beyin kanaması geçirdi!

İzmir’in Buca ilçesinde bir market çalışanının iş yerinde asansöre bindiği anda kabinin düşme anları güvenlik kamerasına yansırken, vücudunda kırıklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen şahsın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İzmir'de facia: Bindiği asansörün kabini düştü, beyin kanaması geçirdi!
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:36

Buca ilçesinde bulunan bir markette çalışan Ahmet D., iş yerinde binmek istediği asansörün düğmesine bastı ve gelmesini bekledi.

Bu esnada asansörün gelmediğini fark eden Ahmet D., durumu yanındaki bir kişiye söyledi. Durumu öğrenen şahıs yaklaştığı asansörün düğmesine bastı ve bir süre sonra gelen asansörün kapısını açtı.

KABİN HIZLA AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Bu esnada asansörü inceleyerek içeri giren Ahmet D., adımını attığı an kabin hızla aşağıya düştü.

O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına yansırken, paniğe kapılan olayın şahidi şahıs durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet D., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulans ile Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, vücudunda kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Etiketler: #112 Acil #asansör #İzmir

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