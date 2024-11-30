İzmir’de feci kaza... Kamyonun freni boşaldı: Yaralılar var!
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazarköy kavşağında saat 18.30 sıralarında Dede G. idaresindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freni boşalınca, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.
Kamyonun 7 araca çarptığı kazada Arzu Darik Şeneren (45) Buse Asena Köymen (31) Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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