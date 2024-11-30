İzmir’de feci kaza... Kamyonun freni boşaldı: Yaralılar var!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İzmir’de feci kaza... Kamyonun freni boşaldı: Yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:34

Edinilen bilgiye göre, Nazarköy kavşağında saat 18.30 sıralarında Dede G. idaresindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freni boşalınca, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

Kamyonun 7 araca çarptığı kazada Arzu Darik Şeneren (45) Buse Asena Köymen (31) Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #İzmir #kamyon #kaza

İlgili Haberler

Sahil yolunda facia: Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Sahil yolunda facia: Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti
Safranbolu-Bartın yolunu kilitleyen kaza! Tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 kişi ölü

Safranbolu-Bartın yolunu kilitleyen kaza! Tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 kişi ölü
Renault Trucks dönüştürülen ilk elektrikli kamyon için onay aldı!

Renault Trucks dönüştürülen ilk elektrikli kamyon için onay aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler