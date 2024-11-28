Renault Trucks dönüştürülen ilk elektrikli kamyon için onay aldı!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:59

2023'ün sonunda Renault Trucks, Novumtech ile işbirliği yaparak Fransız Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı'nın (Ademe) finansal desteğiyle 12 tonluk içten yanmalı motorlu bir kamyonunun bataryalı elektrikli araca dönüşümünü tamamladı. Fransa’da bir ilk olan bu dönüştürülmüş kamyonunun yol onayı ile Renault Trucks, sürecin ekonomik, çevresel ve ticari sürdürülebilirliğini değerlendirmeye başlıyor.

ÇOK AŞAMALI HOMOLOGASYON SÜRECİ

Mevcut düzenlemelere uyum sağlamak için içten yanmalı motorlu kamyonun elektrikli araca dönüştürülmesi bir dizi süreci gerektiriyordu. Mekanik dönüşümü tamamladıktan sonra Renault Trucks ekibi, ISO 17025 akreditasyonuna sahip Paris merkezli teknik onay kuruluşu olan UTAC'ta bir dizi testi titizlikle gerçekleştirdi.

Bu testler, R100 standardına uygun elektromanyetik uyumluluk değerlendirmeleri ve fren sisteminin uygunluğuna ilişkin detaylı kontrolleri de kapsıyor.

Teknik onayın ardından, gerçekleştirilen tüm testlerin ayrıntılı raporlarını içeren kapsamlı bir dosya, çevre ajansı Auvergne Rhône-Alpes DREAL'e sunuldu.

21 Kasım 2024'te Renault Trucks, değerli 'yeşil ışık' onayını aldı ve Fransa'da yol kullanımı için dönüştürülmüş elektrikli bir araca onay alan ilk kamyon üreticisi oldu.

Teknik aşamadan homologasyona kadar olan tüm dönüşüm süreci ise iki yıl sürdü.

İLK DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ELEKTRİKLİ KAMYON

Renault Trucks'ın araç kiralama ortağı Clovis Grand Paris’in Paris Havalimanı gümrüksüz satış mağazalarını işleten Extime'a kiraladığı dönüştürülmüş elektrikli kamyon, Extime'ın depoları ile havalimanı arasında yapılan servis seferlerinde kullanılacak. 250 km menzile sahip olan 12 tonluk elektrikli kamyon, bu amaç için en ideal şekilde tasarlandığı gibi havalimanı sektörünün karbon emisyonlarını düşürme taahhüdünü de destekliyor.

LABORATUVAR GÖREVİ GÖREREK

Bu ilk dönüştürülmüş elektrikli kamyon, Renault Trucks için kritik bir 'laboratuvar' görevi görerek, süreci potansiyel olarak genişletmeden önce çözümün verimliliğini ve üretkenliğini değerlendirme olanağı sağlıyor.

Renault Trucks İkinci El Kamyon ve Kentsel Lojistik Başkan Yardımcısı Laurent Colpier şöyle konuştu:

"Bu aracın gerçek operasyonel koşullarda kullanılması, dönüştürülmüş elektrikli çözümün ekonomik uygulanabilirliğini ve sağlamlığını doğrulamamızı sağlayacak. Bu pilot proje, doğal kaynakları koruma ve araç kullanımının çevresel etkilerini minimize edebilme taahhüdümüzü örnekliyor. Kamyon, Renault Trucks olarak savunduğumuz döngüsel ekonomi yaklaşımını mükemmel bir şekilde temsil ediyor."

DÖNÜŞTÜRME MALİYETİ

Yürütülen deneme süreci hem çevresel hem de ekonomik açıdan fayda sağlıyor. Bu şekilde dönüştürülmüş elektrikli bir kamyonun satın alma maliyetinin, yeni bir elektrikli araca göre %15'e kadar daha düşük olması tahmin ediliyor.