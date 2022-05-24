İzmir'de feci kaza: Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı
İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yanında bulunan kız arkadaşı ile sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız çocuğu, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isterken Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpması ile savruldu. Savrulan küçük kız tramvayın altında kalırken, tramvay ani fren yaparak durdu.
Çevredeki yurttaşlar ve trafikte bulunan araç sürücüleri çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Maç bitti, kavga başladı
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 yaralı
- Otomobilden açılan ateşte hayatını kaybetti
- Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!