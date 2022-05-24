İzmir'de feci kaza: Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 09:55
İzmir'de feci kaza: Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı
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Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yanında bulunan kız arkadaşı ile sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız çocuğu, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isterken Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpması ile savruldu. Savrulan küçük kız tramvayın altında kalırken, tramvay ani fren yaparak durdu.

Çevredeki yurttaşlar ve trafikte bulunan araç sürücüleri çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 


İzmir kaza

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