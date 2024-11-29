İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kamyon, 1 hafif ticari araç, 3 otomobil ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 20:46

Kaza saat 19.00 sıralarında Nazarköy Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 1 kamyon, 1 hafif hafif ticari, 3 otomobil ve 1 servis minibüsü, zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 7 YARALI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) isimli 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Etiketler: #Jandarma #inceleme #Soruşturma

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