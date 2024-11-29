Kara Harp Okulu'nda akılalmaz iddialar: 'İzmir Marşı yasaklandı, uyulmayınca savunma alındı'

Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı’nın okunmasının da yasaklandığı ve karara uyulmaması üzerine takım komutanı bir üsteğmenin savunmasının alındığı iddia edildi.

Kara Harp Okulu'nda akılalmaz iddialar: 'İzmir Marşı yasaklandı, uyulmayınca savunma alındı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:59

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler, iktidarın hedefi haline geldi. Teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği Harbiye'de bir de "marş" yasağı olduğu iddia edildi.

T24'ten Tolga Şardan, bugünkü (29 Kasım Cuma) köşe yazısında aktardığına göre, Kara Harp Okulu'nda öğrencilerin İzmir Marşı okuması da yasaklandı.  

Şardan yazısında ilgili bölüm şöyle: 

"Kılıçlı yemin töreni ile tartışmaların odağındaki Kara Harp Okulu’nda geçen yıl yine dikkat çekici bir dizi olayın yaşandığı bilgisine ulaştım.

Sürecin merkezindeki gelişme; okulda eğitim gören öğrencilerin okuduğu İzmir Marşı’nın yasaklanması!

Evet, yanlış duymadınız; stadyumlarda, mitinglerde, hemen yerde binlerin, on binlerin okuduğu marşın Kara Harp Okulu’nda okunması geçen yıl yasaklanmış."

Marşın okul yönetimi tarafından "sözlü" olarak yasaklandığını belirten Şardan, buna karşı öğrencilerin marşı söylemeye devam etmesi üzerine takım komutanı bir üsteğmeninin savunmasının alındığını aktardı.

TEĞMENLERİN İHRACI İSTENİYOR!

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle ordudan ihracı istenen teğmenler için Disiplin Kurulu süreci başladı.

 

MSB kaynakları süreçle ilgili son duruma ilişkin “Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır” açıklaması yaptı. 


Etiketler: #Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu #Teğmenler

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