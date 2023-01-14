İzmir'de feci kaza... Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat, taksinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:21
İzmir'de feci kaza... Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı
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Yalı Bulvarı'nda, önceki gün saat 22.00 sıralarında M.İ. yönetimindeki 35 T 7901 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat'a çarptı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aftat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKSİCİ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili taksi sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


İzmir taksici taksi

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