İzmir'de feci kaza... Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat, taksinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Yalı Bulvarı'nda, önceki gün saat 22.00 sıralarında M.İ. yönetimindeki 35 T 7901 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat'a çarptı.
KURTARILAMADI
Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aftat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TAKSİCİ GÖZALTINDA
Kazayla ilgili taksi sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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