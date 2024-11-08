İzmir'de feci olay... Yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kaldı!
Balçova'da kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Balçova ilçesinde İnciraltı Kavşağı'nda 6 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; ESHOT sürücüsü A.A. (45) adlı kadın idaresindeki belediye otobüsü, kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya (24) çarparak altına aldı. Korkunç kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soylu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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