İzmir'de feci ölüm: Yolda aracına yakıt doldururken otomobil çarptı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yolda kalan İsmail Akkol (42), yakındaki akaryakıt istasyonunda aldığı yakıtı, hafif ticari aracına doldururken, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akkol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Akçay Caddesi Esbaş alt geçidinde, 12 Aralık Pazartesi saat 04.30 sıralarında; Gaziemir yönünden Menderes istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol yönetimindeki 35 HY 412 plakalı hafif ticari aracın yakıtı bitti.
Bunun üzerine aracının uyarı ışıklarını yakan Akkol, yakında bulanan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak aracının yanına geldi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Akkol, damacanada bulunan yakıtı aracına doldurduğu sırada, Y.B. yönetimindeki 35 KC 7648 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
KURTARILAMADI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza haberiyle olay yerine gelen yakınları, Akkol'un yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Akkol'a çarpan otomobil sürücüsü Y.B. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.
Akkol'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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