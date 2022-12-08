Son Dakika... Karaman'da askeri araç devrilerek alev aldı: Yaralılar var
Karaman'da, devriye görevinden dönen askerlerin bulunduğu araç kontrolden çıkarak devrildi. Alev alan aracın içinde bulunan askerler yaralandı.
Karaman'da gece saat 01.30 sıralarında, Ayrancı ilçesi yakınlarında Ayrancı Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri, sorumluluk alanlarındaki köylerde devriye görevi yaptıktan sonra dönüşe geçti. Bu sırada uzman çavuş Halil T. yönetimindeki devriye aracının sol ön lastiği patladı.
SON ANDA KURTULDULAR
Kontrolden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yol ortasına devrilerek alev aldı. Halil T. ile astsubay Mehmet B. ve uzman çavuş Ömer Faruk T., araçtan son anda çıkarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
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