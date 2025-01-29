İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 zanlı hakkında yakalama kararı!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı verilen 4 zanlıyı arama çalışmalarının ise, sürdüğü aktarıldı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 zanlı hakkında yakalama kararı!
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 13 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

4 ZANLI ARANIYOR

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında şüphelilerden 9'u yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #fetö #İzmir #şüpheli #Soruşturma

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