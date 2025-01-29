İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 zanlı hakkında yakalama kararı!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 13 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

4 ZANLI ARANIYOR

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında şüphelilerden 9'u yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.