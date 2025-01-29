İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 zanlı hakkında yakalama kararı!
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı verilen 4 zanlıyı arama çalışmalarının ise, sürdüğü aktarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 13 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
4 ZANLI ARANIYOR
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında şüphelilerden 9'u yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #fetö #İzmir #şüpheli #Soruşturma
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