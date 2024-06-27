İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:55
İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Çamlık Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılık koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si ihraç öğretmen, toplam 4 şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 


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