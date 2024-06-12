Samast'ın 'FETÖ' davasında düşme talebi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:00

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen aralarında Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ile Ersin Yolcu'nun da olduğu 11 sanıklı dosyayla birleşen davasına bugün devam edildi.

Tutuksuz sanık Ogün Samast, duruşmaya Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz da bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞME TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Faruk Sarı ile Yahya Öztürk'ün dosyasının ayrılmasını istedi. Savcı, sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz'un üzerlerine atılı, 'silahlı suç örgütü adına suç işleme' suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşme kararı verilmesini talep etti.

İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcı, sanık Adem Sağlam'ın, 'örgüte üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini isterken, Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in ise 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden sanıklara süre vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.