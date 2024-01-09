İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu... Gözaltılar var!

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin ise arandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:45
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu... Gözaltılar var!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, ByLock tespiti, örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katılan ve sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


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