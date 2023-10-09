Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:36
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.


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