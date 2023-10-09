Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
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