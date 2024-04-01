İzmir’de gelenek değişmedi

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

AKP İzmir İl Örgütü önüne kurulan stant boş kalırken Tugay zafer kutlamasını Cumhuriyet Meydanı’nda İzmirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. İzmirlilere teşekkür eden Tugay, kendisine AKP il örgütünde konuşma yapılmak üzere konan boş balkonun sorulması üzerine “İzmir’in balkonları güzeldir” yanıtını verdi. Tugay, “Artık Türkiye’nin birinci partisi CHP oldu. Yıkılacak bir iktidar var. Halkına hizmet etmek için hizmet etmek için bir parti ve biz o partinin ve Mustafa Kemal’in neferi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



24’TEN 28’E YÜKSELTTİ



2019 yerel seçimlerinde 24 ilçe belediyesini kazanan CHP, bu seçimlerde 28 ilçede zafer ilan etti. Bergama, Bayındır, Kınık ve Kiraz’da belediye yönetimleri AKP’den CHP’ye geçti. Tire Belediyesi’nin ise İYİ Parti’den CHP’ye geçmesiyle İYİ Parti İzmir’de elindeki tek belediyeyi de kaybetti. Aliağa’da bir kez daha MHP ipi göğüslerken Menemen ise AKP’li Aydın Pehlivan ile devam dedi. Kırsalda dengelerin değişmesinin en büyük etkenleri arasında üreticiye yapılan destekler gösteriliyor. İYİ Parti seçime güçlü girmek istediği İzmir’de adayını seçimden altı ay önce açıkladı. İYİ Parti adayı Ümit Özlale ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışma yürüttü. Ancak İYİ Parti İzmir İl Örgütüyle ciddi polemikler yaşayan Özlale, yüzde 3.5-4 bandında oy aldı.





