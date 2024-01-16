İzmir'de güzellik merkezinde cinayet: İşyeri sahibinin eşi kuaförü katletti!
İzmir'in Buca ilçesinde güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
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İzmir'de M.A. (45) eşi B.A.'nın sahibi olduğu Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki güzellik merkezine geldi. Burada M.A. ile işyerinde çalışan Sercan Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Sercan Ç.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sercan Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sercan Ç.'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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