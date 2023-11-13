İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi ve arkadaşı yaralandı.
Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 232 Sokak'ta, sabah saatlerinde; içinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. ve arkadaşı E.G.'nin bulunduğu 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre kendilerini takip eden motosikletteki kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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