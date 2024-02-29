İzmir’de hareketli dakikalar... Jandarma vuruldu!

İzmir’de hastanede mahkum koğuşundaki nöbet değişimi esnasında, tertipçilik yüzünden tartıştıkları öğrenilen iki jandarma erinin kavgasında bir asker tüfekle vuruldu. Yaralanan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:24
İzmir’de hareketli dakikalar... Jandarma vuruldu!
Abone Ol google-news

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde saat 08.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında tertipçilik konusuyla ilgili tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y.’ye şiddet uygulamaya başlarken, E.Y. bir anda cinnet getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Tüfeğini eline alan E.Y., etrafa rastgele üç el ateş etti. Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.’ye isabet etti. Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.

Yaralanan asker B.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Asker haberleri cinnet haberleri Hastane haberleri İzmir haberleri Jandarma haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da şüpheli motosikletlileri durdurmak isteyen bekçi vuruldu!

İstanbul'da şüpheli motosikletlileri durdurmak isteyen bekçi vuruldu!
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybetmişti: Vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybetmişti: Vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Üşümesin diye aracına aldığı yolcusu tarafından vuruldu!

Üşümesin diye aracına aldığı yolcusu tarafından vuruldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’

Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Prenses Kate kayıplara karıştı!

Prenses Kate kayıplara karıştı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Yabani dizisinin kadrosuna dahil olan Gizem Sevim kimdir?

Yabani dizisinin kadrosuna dahil olan Gizem Sevim kimdir?
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
“Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” izleyici ile buluşacak

“Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” izleyici ile buluşacak