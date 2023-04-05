İzmir’de hortum paniği
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Yurttaşlar deniz üzerinde oluşan hortumu cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
Meteoroloji, Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan fırtınanın yarına kadar devam edeceğini açıklarken İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum paniği yaşandı.
Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu’nda hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.
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