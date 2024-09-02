İzmir'de husumet cinayeti: Saldırgan markette ateş açtı, bir kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:07

Olay, 31 Ağustos tarihinde gece saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Umut Demirbuğa kardeşi Ö.D. ile yolda yürürken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ö.D. bacağından yaralanırken, Muhammed Umut Demirbuğa yakınlardaki bir markete sığındı. Demirbuğa'yı motosikletiyle takip eden şüpheli, tabancayla markete ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Umut Demirbuğa doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRI KAMERADA

Olayla ilgili, maktulün sığındığı marketteki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Demirbuğa'yı takip eden motosikletli saldırganın markette ateş açtığı anlar yer aldı. Ekipler, motosikletteki şüphelinin D.K. olduğunu belirledi. D.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Muhammed Umut Demirbuğa'nın yaklaşık bir hafta önce saldırıyı gerçekleştiren D.K.'yi omuzundan bıçakladığı, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu D.K., suç aleti tabancayla dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.