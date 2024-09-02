Katile denetimli serbestlik verildi! Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 07:30

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:17

İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbetti.

Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüphelinin, takside bulunan paraları alarak kaçtığı düşünülüyor. Yola çıkan Bülent Şengün'ün daha sonra sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gasbettiği ileri sürüldü.

Bu araçla kaçan Şengün'ün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdiği daha sonraysa marketi de soymaya çalıştığı iddia edilen Şengün'ün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştığı üzerinde duruluyor.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASBEDİP TABANCAYLA VURDU

Art arda işlenen suçların şüphelisi Bülent Şengün'ün daha sonra gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldiği ve Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çekip Engin K.'yi de gasbederek, tabancayla vurduğu iddia edildi.

Hafif ticari araçla kaçan Şengün, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bülent Şengün'ün Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

TAKSİCİ VE ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nin yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları yaptığı sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

KATİLİN İLK CİNAYETİ DEĞİLMİŞ!

İzmir'de dehşeti yaşatan Bülent Şengün’ün 2004 yılında Yazıbaşı Mahallesi'ndeki evinde öldürülen Salih Şahin'in katil zanlılarından biri olduğu öğrenildi. Bülent Şengün’ün ve bir arkadaşının Şahin’i parası için öldürdükleri ve bu nedenle ‘adam öldürmek'ten müebbet hapis cezası aldıkları, ayrıca ‘yağma’ suçundan suçlu bulanarak ceza aldıkları öğrenildi.

2019 yılında denetimli serbestlikten ötürü hapisten çıktığı ve karara itiraz edildiği belirtildi. Daha sonra 2020 yılında bir kez daha müebbet hapis cezası ile yine cezaevine gönderildiği öğrenilen Şengün’ün kısa süre sonra yeniden cezaevinden çıktığı ve Yazıbaşı’da ikâmetine devam ettiği belirtildi.