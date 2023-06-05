İzmir’de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 06:50
İzmir’de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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Olay saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahalle 1151 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.Ö. ile S.S. ve A.S. tartışmaya başladı.

Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., S.S. ve A.S.’yi vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


İzmir silahlı kavga

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