İzmir’de internet sitesi dolandırıcılarına operasyon!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:47

Güncelleme: 30.04.2024 - 17:47

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek yurttaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik ‘Çekirge-2 Operasyonu’ düzenledi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, İzmir’de bulunan 18 müştekiyi toplamda 341 bin 500 TL zarara uğrattığı tespit edilen 11 şüpheli arasından 9’u yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.