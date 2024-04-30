İzmir’de internet sitesi dolandırıcılarına operasyon!

İzmir'de çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek yurttaşları dolandıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:47
İzmir’de internet sitesi dolandırıcılarına operasyon!
Abone Ol google-news

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek yurttaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik ‘Çekirge-2 Operasyonu’ düzenledi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, İzmir’de bulunan 18 müştekiyi toplamda 341 bin 500 TL zarara uğrattığı tespit edilen 11 şüpheli arasından 9’u yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.


İzmir haberleri internet haberleri dolandırıcılık haberleri dolandırıcı haberleri

İlgili Haberler

Taylor Swift fanları dolandırıcılık tuzağına düştü: Toplam zarar 40 milyon TL'den fazla!

Taylor Swift fanları dolandırıcılık tuzağına düştü: Toplam zarar 40 milyon TL'den fazla!
Apple Store dolandırıcıların mekanı haline geldi! Bu nasıl oldu?

Apple Store dolandırıcıların mekanı haline geldi! Bu nasıl oldu?
Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı

Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadıköy’de Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızına sözlü taciz iddiası

Kadıköy’de Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızına sözlü taciz iddiası
Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’

Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’
CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu
Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!

Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!
Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı

Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı
Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı

Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı
İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?
Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı

Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı