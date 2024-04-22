Apple Store dolandırıcıların mekanı haline geldi! Bu nasıl oldu?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:13

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:13

Güney Kore'de ve Japonya'da yapılan incelemelere göre siber güvenlik uzmanları kötü niyetli kişilerin Apple Store'u kullandığını ortaya çıkarttı. Çalınan kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 400 bin dolara kadar ulaştı.

APPLE STORE'DA YAŞANAN DOLANDIRICILIK

Çevrim içi Apple Store mağazasında yer alan 'başkası teslim alacak' seçeneğini kullanan dolandırıcılar, kişinin sipariş vermesini ve bu siparişi başkasının fiziksel olmasına olanak tanıyan özelliği kötü niyetle kullanıyor.

Kimlik avı yapan saldırganların işine yarayan bu özelilkle 400 bin dolarlık alışveriş yapıldığı tespit edildi

Burada hackerlar ele geçirdikleri kredi kartı bilgilerini Apple'ın resmi satış sitesinde kullanıyor. Kredi kartının sahipleri adına ürün sipariş ettikten sonra bunları "başkası teslim alacak" seçeneğini seçerek mağazalardan kendileri teslim alıyor. Sonrasında bu ürünler başka internet sitelerinde satışa konuyor ve dolandırıcılar gelir elde ediyor.