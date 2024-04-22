Apple Store dolandırıcıların mekanı haline geldi! Bu nasıl oldu?

Apple Store'da kötü niyetli kişilerin çalınan kart bilgileriyle alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:13
Apple Store dolandırıcıların mekanı haline geldi! Bu nasıl oldu?
Abone Ol google-news

Güney Kore'de ve Japonya'da yapılan incelemelere göre siber güvenlik uzmanları kötü niyetli kişilerin Apple Store'u kullandığını ortaya çıkarttı. Çalınan kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 400 bin dolara kadar ulaştı. 

APPLE STORE'DA YAŞANAN DOLANDIRICILIK

Çevrim içi Apple Store mağazasında yer alan 'başkası teslim alacak' seçeneğini kullanan dolandırıcılar, kişinin sipariş vermesini ve bu siparişi başkasının fiziksel olmasına olanak tanıyan özelliği kötü niyetle kullanıyor.

Kimlik avı yapan saldırganların işine yarayan bu özelilkle 400 bin dolarlık alışveriş yapıldığı tespit edildi

Burada hackerlar ele geçirdikleri kredi kartı bilgilerini Apple'ın resmi satış sitesinde kullanıyor. Kredi kartının sahipleri adına ürün sipariş ettikten sonra bunları "başkası teslim alacak" seçeneğini seçerek mağazalardan kendileri teslim alıyor. Sonrasında bu ürünler başka internet sitelerinde satışa konuyor ve dolandırıcılar gelir elde ediyor.


Apple Store haberleri

İlgili Haberler

ABD'deki Apple Store'da 100 bin dolarlık soygun

ABD'deki Apple Store'da 100 bin dolarlık soygun
Apple Store'ların sayısı artmaya devam ediyor

Apple Store'ların sayısı artmaya devam ediyor
Apple Store online mağazasını geçici olarak kapattı

Apple Store online mağazasını geçici olarak kapattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'

Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
Acun Ilıcalı net cevap verdi: Survivor’da cinsellik var mı?

Acun Ilıcalı net cevap verdi: Survivor’da cinsellik var mı?
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
Hasan Arat'tan Fenerbahçe ve TFF açıklaması: 'Bizim bütün isteğimiz...'

Hasan Arat'tan Fenerbahçe ve TFF açıklaması: 'Bizim bütün isteğimiz...'
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi'ye övgü: 'Türk futbolunun gördüğü en büyük...'

Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi'ye övgü: 'Türk futbolunun gördüğü en büyük...'
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor