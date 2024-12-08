İzmir’de iş cinayeti... İş makinesi şarampole devrildi: Genç madenci hayatını kaybetti
İzmir’in Beydağ ilçesinde 30 yaşındaki genç maden işçisi, kullandığı iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beydağ ilçesinde bulunan Eti Bakır isimli işletmeye ait antimuan madeninde meydana geldi.
İddiaya göre, maden işçisi Mücahit Duranoğlu (30) yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duranoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Etiketler: #İzmir #iş cinayeti #madenci
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