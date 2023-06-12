İzmir'de iş insanı iş kazasında yaşamını yitirdi

Balıkesirli iş adamı Oğuz Kaan Gürbüz, Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 17:44
İzmir'de iş insanı iş kazasında yaşamını yitirdi
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Olay, 9 Haziran Cuma günü Aliağa Limanlar Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balıkesirli iş adamı Oğuz Kaan Gürbüz (45), limanda gemiye yükleme yapılırken iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Gürbüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Oğuz Kaan Gürbüz’ün cenazesi, dün Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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