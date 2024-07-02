İzmir'de IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İzmir'de, IŞİD silahlı terör örgütünün 'Ahlak' ve Sünnet' dergisi adı altındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, silahlı terör örgütü IŞİD'in 'Ahlak' ve Sünnet' dergisi yapılanması ile ilgili 11 şüpheli tespit etti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde faaliyet gösteren kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.
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