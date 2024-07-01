İzmir'de IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
İzmir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü içinde ideolojik eğitim aldıkları, tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 zanlıya yönelik çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerindeki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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