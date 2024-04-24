İzmir'de IŞİD operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 08:41
İzmir'de IŞİD operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu.

2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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