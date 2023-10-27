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İzmir'de IŞİD operasyonu... 21 şüpheli gözaltına alındı!

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. 5 şüpheliyi arama çalışmalarının ise, sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:01
İzmir'de IŞİD operasyonu... 21 şüpheli gözaltına alındı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Geçmiş dönemde IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de IŞİD ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


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