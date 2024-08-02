İzmir'de IŞİD propagandasına 5 gözaltı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:01

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:03

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik internet üzerindeki herkese açık kaynaklar üzerinde yapılan araştırmalarda sosyal medya hesaplarından IŞİD terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı.

Önceden tespit edilen evlere düzenlene operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alına şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.