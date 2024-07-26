Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda IŞİD şüphelisi yabancı uyruklu H.D.H.H. gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan H.D.H.H. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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