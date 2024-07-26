Mersin’de IŞİD operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:16
Mersin’de IŞİD operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten ve örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet'te ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.


IŞİD haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de yakalanmıştı: Eski IŞİD liderinin eşine idam cezası

Türkiye'de yakalanmıştı: Eski IŞİD liderinin eşine idam cezası
Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Umman’daki cami saldırısını IŞİD üstlendi

Umman’daki cami saldırısını IŞİD üstlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler