Bakan Yerlikaya duyurdu... 13 ilde IŞİD'e 'Gürz-1' operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 08:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.


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